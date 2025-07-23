Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:44, 23 июля 2025Ценности

19-летняя невеста Лепса снялась в бикини

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба показала фигуру в золотистом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @avrorakiba

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба показала фигуру в купальниках. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

19-летняя студентка снялась для отечественного бренда пляжной одежды. Так, она предстала перед камерой в золотистом блестящем бикини и белых лоферах. Кроме того, девушка примерила подобный зеленый комплект и слитный серебристый вариант в сочетании с черными мюлями на шпильках.

В то же время она уложила волосы в гладкий пучок, надела очки в черепаховой оправе и дополнила образ браслетом с логотипом марки Chanel.

В июне Аврора Киба также показала совместное откровенное фото с Лепсом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главы делегаций России и Украины начали встречу тет-а-тет

    Глава МИД Турции поблагодарил Путина, Зеленского и Трампа

    Глава МИД Турции высказался о дальнейшей посреднической миссии по Украине

    В Турции назвали главную цель переговоров в Стамбуле

    Сытый Опер попал в объектив фотоловушки российского заповедника

    Рыбак подстрелил из лука огромного сома и установил новый рекорд

    19-летняя невеста Лепса снялась в бикини

    Стало известно о встрече глав делегаций России и Украины с главой МИД Турции

    ВС России выровняли фронт на одном участке в Сумской области

    В Бундестаге высказались об угрозах нападения России на НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости