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20:12, 4 июня 2025Ценности

19-летняя невеста Лепса показала совместное фото с полуголым певцом

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @avrorakiba

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба показала совместное фото с полуголым артистом. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

19-летняя девушка продемонстрировала селфи, где позировала в бежевом топе-бандо и белом костюме с абстрактным черным принтом. Комплект включал в себя рубашку и шорты с завышенной талией. Также она распустила гладко уложенные волосы, отказалась от декоративной косметики и выбрала в качестве украшений серьги-кольца, перстни, браслет и цепочку с крестом.

В свою очередь, 62-летний артист предстал рядом с избранницей в синих шортах и с обнаженным торсом.

В апреле Аврора Киба показала лицо до пластики носа на фото.

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