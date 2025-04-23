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11:20, 23 апреля 2025Ценности

19-летняя невеста Лепса показала лицо до пластики

Невеста Григория Лепса Аврора Киба показала лицо до пластики носа на фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @avrorakiba

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба показала лицо до пластики на фото. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Подписчики попросили 19-летнюю студентку продемонстрировать внешность до коррекции. В ответ она опубликовала кадр без фильтров, где позирует, лежа в шезлонге с высоким пучком на голове и без макияжа. На снимке видно, что ранее девушка обладала другой формой носа.

В июле 2024 года в своем Telegram-канале Киба рассказала, что сделала пластику к совершеннолетию, убрав горбинку. «Это было моей мечтой. Родители согласились на операцию перед моим днем рождения. Я долго уговаривала, но, наверное, на мои 18 лет это был главный подарок», — отмечала она.

В марте Аврора Киба рассказала о роскошных подарках от Лепса.

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