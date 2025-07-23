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11:20, 23 июля 2025Ценности

40-летняя звезда Comedy Woman прогулялась в микроюбке

Российская актриса Надежда Сысоева прогулялась по улице в микроюбке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @inadenka

Российская актриса Надежда Сысоева прогулялась по улице в откровенном наряде. Соответствующий снимок опубликован в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman предстала перед камерой в коричневом топе на широких бретелях, отказавшись от бюстгальтера. Помимо этого, она надела белую полосатую микроюбку, которая демонстрировала ее ноги.

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В то же время знаменитость собрала волосы и надела солнцезащитные очки. В руках она держала маленькую черную сумку.

Ранее в июле 40-летняя звезда Comedy Woman прошлась по улице в облегающей майке без бюстгальтера. Российская актриса Надежда Сысоева позировала в джинсовых удлиненных шортах и откровенном изделии без рукавов.

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