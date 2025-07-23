47-летняя знаменитая пианистка восхитила фанатов фигурой в купальнике

Знаменитая британская певица, пианистка, фотомодель и актриса Майлин Класс похвасталась фигурой в купальнике и восхитила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя звезда предстала перед камерой в синем бикини, который включал в себя бюстгальтер с волнистыми оборками и плавки с высокой посадкой. Кроме того, знаменитость позировала в серой бейсболке, высоких белых носках и кроссовках. Также она дополнила свой образ черными солнцезащитными очками и ярко-красной помадой.

Поклонники оценили фотосессию Класс в комментариях под публикацией. «Серьезно, в чем твой секрет красоты?», «Ты выглядишь потрясающе», «Какая шикарная фигура», «Как всегда смотришься невероятно», «Совершенство», — высказывались пользователи сети.

В ноябре прошлого года Майлин Класс запечатлели во время прогулки в Калифорнии, США. Тогда папарацци сфотографировали ее в спортивном бюстгальтере с глубоким декольте и облегающих лосинах, которые подчеркивали ее подтянутое тело.