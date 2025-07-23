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13:27, 23 июля 2025Моя страна

Американский блогер приехал в Россию и сравнил Магнитогорск с Чикаго

Американский блогер Тофуриус Крейн о Магнитогорске: Это не голливудская сцена
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Переехавший в Россию 47-летний американский блогер Тофуриус Крейн отправился посмотреть нестоличные города страны и оказался в Магнитогорске. Его историей делится издание 74.ru.

Гуляя по городу, он в первую очередь отметил отсутствие мусора и бездомных, добавив, что в США многие считают, что Россия — «безумно опасное место». «Хотя я могу гулять, говоря по-английски, и никому нет дела. (…) Люди здесь более гостеприимные. Вы говорите на иностранном языке, а они придут и спросят, откуда ты, будут добры к тебе», — поделился мужчина.

Сначала он решил сравнить Магнитогорск с Владикавказом, ставшим его любимым городом в России. Иностранец захотел отдать Магнитогорску заслуженное второе место в своем топе, объяснив свой выбор тем, что «здесь много счастья и мест, куда можно пойти, если хочешь купаться». Всем россиянам, которые еще не были в этом городе, он посоветовал обязательно сюда приехать.

Далее американец решил сравнить Магнитогорск с Чикаго и Детройтом. Так, он особенно отметил безопасность в российском городе в ночные часы.

Сейчас 11 часов ночи, и женщины ходят в Магнитогорске одни. Никто к ним не пристает. Я не мог представить это в Чикаго, Детройте. Мне просто так дико это видеть. Здесь живут люди, они гуляют по улицам. Это не голливудская сцена

Тофуриус Крейнамериканский блогер

Ранее сообщалось, что американский блогер-миллионник IShowSpeed (настоящее имя — Даррен Уоткинс) с аудиторией более 70 миллионов человек собирается приехать в Россию.

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