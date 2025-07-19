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13:51, 19 июля 2025Интернет и СМИ

Американский блогер-миллионник приедет в Россию

SHOT: Американский блогер-миллионник IShowSpeed
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: John Nacion / Getty Images for Fanatics

Американский блогер-миллионник IShowSpeed (настоящее имя — Даррен Уоткинс) с аудиторией более 70 миллионов человек собирается приехать в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«IShowSpeed, в миру — Даррен Уоткинс-младший, сейчас обсуждает варианты посетить Россию. На данный момент блогер путешествует по Польше в рамках своего евротура. На протяжении июля он посетил всю Восточную Европу. В планах остались только Россия и Азия», — говорится в публикации.

Ранее американец Эрик Пичони рассказал, почему переехал в Россию.

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