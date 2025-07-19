Американский блогер-миллионник приедет в Россию

SHOT: Американский блогер-миллионник IShowSpeed

Американский блогер-миллионник IShowSpeed (настоящее имя — Даррен Уоткинс) с аудиторией более 70 миллионов человек собирается приехать в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«IShowSpeed, в миру — Даррен Уоткинс-младший, сейчас обсуждает варианты посетить Россию. На данный момент блогер путешествует по Польше в рамках своего евротура. На протяжении июля он посетил всю Восточную Европу. В планах остались только Россия и Азия», — говорится в публикации.

Ранее американец Эрик Пичони рассказал, почему переехал в Россию.