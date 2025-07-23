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18:52, 23 июля 2025Ценности

Анастасия Ивлеева обнажила грудь перед камерой

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_agentgirl_

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева показала откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 17,4 миллиона подписчиков.

34-летняя инфлюэнсерша позировала в сумерках в речной воде. Она предстала перед камерой в прозрачном зеленом платье со шнуровкой и растительным орнаментом. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань просвечивала ее обнаженная грудь.

В то же время она надела черные трусы с заниженной талией и нанесла на губы коричневую помаду.

Ранее в июле Анастасия Ивлеева также опубликовала фото в крошечном бикини.

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