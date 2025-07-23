Арестованный бывший мэр российского города стал фигурантом еще трех уголовных дел

РИА Новости: В отношении экс-мэра Керчи возбудили еще три уголовных дела

Следователи возбудили еще три уголовных дела в отношении арестованного бывшего главы администрации Керчи Святослава Брусакова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

По данным агентства, в материалах сказано, что в производстве следственного отдела находятся еще три возбужденных против бывшего мэра дела. Одно — по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и два по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Ранее сообщалось, что Брусаков арестован по делу о злоупотреблении муниципальной земельной собственностью.