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09:15, 23 июля 2025Экономика

У берегов Австралии расцвели токсичные водоросли

Reuters: У берегов Южной Австралии токсичные водоросли уничтожают рыб и устриц
Виктория Клабукова

Фото: THP Creative / Shutterstock / Fotodom

На побережье Австралии массово расцвели ядовитые водоросли. Растения поражают местную флору и фауну, передает Reuters.

Бурный рост водорослей Karenia mikimotoi наблюдается у берегов штата Южная Австралия. Площадь цветения достигла 4,5 тысячи квадратных километров и может продолжить расти из-за повышенной температуры в океане. Такую вспышку цветения премьер-министр штата уже назвал стихийным бедствием. Эти водоросли опасны тем, что по мере того, как разлагаются, выкачивают кислород из воды, вызывая гипоксию. Под угрозой оказались сотни видов — на поверхность воды всплыло более 13,8 тысячи морских обитателей. Из-за токсичного цветения в штате уже закрылись устричные и мидийные фермы. Местные власти объявили о выделении 14 миллионов австралийских долларов (711 миллионов рублей) на борьбу с опасными водорослями.

Ранее сообщалось, что в зеленый цвет может окраситься Финский залив. Его воды могут приобрести такой оттенок из-за жаркой погоды — повышенная температура воды провоцирует рост сине-зеленых водорослей. Их массовое цветение может вызвать настоящее кислородное голодание. Также эти водоросли вырабатывают токсины — купаться в пораженных водоемах опасно.

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