Автор санкций США призвал передать Украине замороженные активы России

Экс-посол США Макфол призвал ЕС передать Украине замороженные активы России

Бывший посол США в Москве и один из соавторов американских санкций против России Майкл Макфол призвал руководство Европейского союза (ЕС) передать замороженные активы РФ Украине. Его заявление прозвучало в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов).

«Есть 300 миллиардов долларов активов Центрального Банка России, замороженных в Европе. Я твердо убежден, что эти деньги должны быть переданы Украине», — заявил экс-дипломат.

По его словам, Соединенным Штатам пока не удалось добиться конфискации российских активов в ЕС, однако они продолжают бороться за то, чтобы это решение в конечном итоге было принято.

Ранее Макфол призвал россиян-эмигрантов отказываться от гражданства России, чтобы избежать проблем при проживании за границей. Экс-посол заявил, что многие россияне хотят эмигрировать, не отказываясь от российского паспорта, что, по его мнению, неприемлемо.