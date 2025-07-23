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20:07, 23 июля 2025Бывший СССР

Буданов высказался о врагах Украины в команде Трампа

Буданов: В команде Трампа нет врагов Украины
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В команде президента США Дональда Трампа нет врагов Украины. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в интервью Kyiv Post.

«Главное для Украины — в этой команде [Трампа] нет врагов Украины. Конечно, есть люди, которые, мягко говоря, скептически относятся к оказываемой нам помощи. Но есть и те, кто считает ее явно недостаточной», — отметил Буданов.

По его словам, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог считают помощь Киеву частью национальных интересов Соединенных Штатов. По этой причине, добавил руководитель ГУР Минобороны Украины, Вашингтон должен не только продолжать, но и увеличивать поддержку как количественно, так и качественно.

Ранее Трамп заподозрил Украину в хищении американских денег. Политик также заявил, что его администрация «захочет когда-нибудь разузнать» больше подробностей о поддержке Киева при бывшем президенте США Джо Байдене.

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