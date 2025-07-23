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05:01, 23 июля 2025Мир

Трамп заподозрил Украину в хищении американских денег

Трамп: Украина вряд ли потратила на оружие все переданные США на это деньги
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

США при администрации Джо Байдена передали Украине огромные средства на закупку вооружений, однако Киев вряд ли потратил все эти деньги по назначению. Такие подозрения высказал президент США Дональд Трамп на встрече с законодателями-республиканцами в Белом доме, передает телеканал Fox News.

«Байден дал денежные средства или [военную] технику на 350 миллиардов долларов. Предполагалось, что они будут сами покупать себе технику. Но у меня такое чувство, что они не каждый доллар потратили на технику», — сказал он.

Он также выразил уверенность, что его администрация «захочет когда-нибудь разузнать» больше подробностей о финансовой и военной поддержке Украины при Байдене.

До этого Трамп заявлял, что Украина при Байдене получила от США 350 миллиардов долларов помощи так легко, будто «забрала конфету у ребенка». По словам главы Белого дома, Байден давал Киеву деньги без какой-либо отчетности.

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