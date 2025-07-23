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10:15, 23 июля 2025Экономика

На Земле зафиксирована новая магнитная буря

На Земле произошла слабая магнитная буря уровня G1
Виктория Клабукова

Фото: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock / Fotodom

На Земле произошла новая магнитная буря. Об изменении геомагнитной обстановки сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Наблюдающаяся магнитная буря соответствует уровню G1 — это минимальный балл, соответствующий колебаниям слабой силы, отмечают ученые. Геомагнитные возмущения были вызваны воздействием потоков быстрого солнечного ветра. Первые признаки надвигающейся бури были зафиксированы еще во вторник, 22 июля, в десять часов вечера. Первая короткая буря была зарегистрирована в два часа ночи. В течение среды ожидаются повторные колебания магнитосферы, специалисты допускают, что они усилятся до категории G2. «Вероятность более сильных бурь составляет менее 1 процента», — заверяют в ИКИ РАН. Пик геомагнитных возмущений придется на 23 июля, они не продлятся дольше пары дней.

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