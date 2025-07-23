В США признались в желании сделать Немцова преемником Ельцина

Экс-посол Макфол: США хотели, чтобы преемником Ельцина стал Борис Немцов

Соединенные Штаты хотели, чтобы преемником Бориса Ельцина на посту президента России стал Борис Немцов. Об этом заявил в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) бывший посол США в Москве Майкл Макфол.

«Если бы [Немцов] стал преемником Ельцина, а не [Владимир] Путин, а я считаю, что такая вероятность существовала, то тогда банковские счета русских не заблокировали бы. Борис Немцов никогда бы не напал на Украину. (...) Мы потерпели неудачу», — сказал экс-дипломат.

Ранее Макфол призвал россиян-эмигрантов отказываться от гражданства РФ, чтобы избежать проблем при проживании за границей. По его словам, многие россияне хотят эмигрировать, но не хотят отказываться от российского паспорта, что он считает неприемлемым.

Бывший посол также заявил, что считает сравнение конфликта на Украине с американским вторжением в Ирак в 2003 году некорректным. По его мнению, Украина не несла никакой угрозы своим соседям и не угрожала России.