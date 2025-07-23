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13:04, 23 июля 2025Экономика

Дельфины приплыли к Петербургу и попали на видео

Дельфинов заметили в Финском заливе примерно в 50 километрах от Петербурга
Мария Черкасова

Дельфинов заметили в Финском заливе примерно в 50 километрах от Санкт-Петербурга. Видео опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

В Институте океанологии РАН предположили, что это афалины, которых иногда можно заметить в восточной части Балтийского моря.

Отмечается, что раньше эти районы были обычными и для фоцен (морских свиней), и для афалин. Однако в современном мире Балтика оказалась одним из самых грязных морей мира, и дельфины там стали редкостью. Появление афалин в Финском заливе позволяет сделать осторожный вывод, что ситуация постепенно улучшается, добавили ученые.

Ранее в Северо-Западном управлении Росприроднадзора предупредили, что воды Финского залива в ближайшие дни могут окраситься в зеленый цвет. Такой окрас воды может спровоцировать жаркая погода, отметили специалисты.

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