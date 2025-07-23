Диетологи раскрыли состав идеального завтрака

Диетолог Андухар посоветовал есть на завтрак помидоры и цельнозерновой хлеб

Диетологи Антонио Андухар и Ботикария Гарсия заявили, что завтрак должен обеспечивать организм всеми необходимыми полезными веществами. Состав идеального утреннего приема пищи они раскрыли в беседе с изданием Hola.

Как отметила Гарсия, если на завтрак человек хочет съесть животный белок, то выбирать необходимо не ультраобработанное, а натуральное мясо. В качестве примера она привела грудку курицы и индейки, которую можно запечь.

Мясо Андухар посоветовал сочетать с богатым клетчаткой цельнозерновым хлебом на закваске, на который можно нанести немного оливкового масла. Кроме того, к блюду стоит добавить помидор, который его освежит, а также снабдит организм антиоксидантами. Медик отметил, что фрукты богаты витаминами и минералами, поэтому их тоже нужно включить в утренний рацион, а завершить завтрак можно кофе с молоком или другим напитком по вкусу.

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