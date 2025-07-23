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03:00, 23 июля 2025Из жизни

Директор христианского центра подглядывал за школьницами через дырку в душевой

В США директор христианского центра подглядывал за школьницами в душевой
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Seth Herald / Reuters

В США бывшего директора молодежного христианского прихода из штата Пенсильвания арестовали за подглядывание за школьницами. Об этом сообщает WNEP-TV.

51-летнего Дэниела Рида уволили из молодежного центра, где он проработал 13 лет, в декабре 2024 года, после того, как одна их бывших воспитанниц обвинила его в сексуальных домогательствах. Несмотря на тяжесть обвинений, уголовному преследованию он не подвергся.

Во время работы в центре Рид всегда держал запертой подсобку, расположенную напротив его кабинета, и никого туда не впускал. Через несколько месяцев после его увольнения сотрудники центра нашли в столе бывшего директора ключ от подсобки и открыли ее. Оказалось, что в помещении была небольшая дырка в стене, которая вела за зеркало в женской душевой. Сторона обвинения утверждает, что Рид подглядывал за моющимися школьницами и снимал их скрытой камерой.

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В ходе обыска в памяти его компьютера нашли изображения обнаженных девушек в душевой. В христианском центре рассказали, что Рид распорядился оборудовать новую душевую рядом со своим кабинетом в 2023 году и всячески призывал воспитанниц пользоваться именно ею. Кроме того, у него нашли многочисленные изображения других людей, снятые в других ванных комнатах и туалетах.

Также выяснилось, что Рид постоянно искал в интернете скрытые камеры разных видов. В данный момент мужчина находится под арестом до окончания следствия.

Ранее в США арестовали мужчину, который установил скрытые камеры в женских туалетах на набережной курортного города в штате Нью-Джерси. Извращенца помогла разоблачить его жена.

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