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23:03, 22 июля 2025Россия

Дрон ВСУ ударил по частному дому в российском регионе

Житель Курской области получил осколочные ранения из-за удара дрона ВСУ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Konopatov Yuri / news.ru / Global Look Press

В деревне Гирьи Беловского района Курской области 51-летний мужчина получил осколочные ранения ног и лица в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по частному домовладению. Об этом сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.

По подтвержденной информации, пострадавшего доставили в Курскую областную больницу. Врачи оказали пациенту всю необходимую помощь.

Врио главы региона Александр Хинштейн призвал жителей пока не возвращаться в приграничье, поскольку это может быть опасно для жизни и здоровья.

Ранее в России допустили вероятность новой попытки ВСУ прорваться в Курскую область. Военный обозреватель Алексей Суконкин в беседе с журналистами заявил, что противник может предпринять новые попытки пересечь российскую границу, его опасения вызваны скоплением украинских военных в районе Юнаковки — райцентра в Сумской области.

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