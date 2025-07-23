Россия резко нарастила поставки одного вида продукции в две страны

РИА Новости: КНР, Южная Корея и ЕС нарастили закупки российского алюминия

Китай и Южная Корея в первом полугодии текущего года нарастили закупки российского алюминия почти вдвое в годовом выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.

Главным импортером российского необработанного алюминия является КНР. В первом полугодии текущего года Китай приобрел на три миллиарда долларов, в то время как в прошлом году — на 1,8 миллиарда долларов. Южная Корея увеличила импорт до 632,6 миллиона долларов по сравнению с 365,85 миллионами в 2024 году.

Также на шесть процентов импорт алюминия увеличили страны Европейского союза.

В третью годовщину начала боевых действий на Украине власти ЕС ввели ограничения на импорт первичного алюминия из РФ. Этот запрет вошел в 16-й пакет антироссийских санкций. На этом фоне отечественные экспортеры начали искать новые перспективные рынки сбыта, переключившись преимущественно на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.