Эмигрант раскрыл правду о популярном у российских релокантов городе

Пользователь Reddit с ником Loose-Adagio2516 рассказал о жизни в Дубае. 17-летний подросток эмигрировал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вместе со своими родителями из Судана.

Он признался, что живет в семье, относящейся к среднему или даже высшему классу, как и большая часть населения города. Однако есть в Дубае категория людей с относительно невысоким достатком — мигранты из стран Юго-Восточной Азии, занятые преимущественно в сфере строительства. К ним с пренебрежением могут относиться не только коренные жители ОАЭ, но и соотечественники рабочих, занимающие более высокие должности с тех же компаниях.

«Я бывал там, где они живут. Например, один раз я попросился в туалет неподалеку от их лагеря. Внутри оказалось просто отвратительно, все заросло плесенью. При этом у таких рабочих отбирают паспорта, чтобы они не могли покинуть страну, не закончив дело, ради которого их нанимали. Но они все равно не обращаются в полицию, потому что в этом случае их могут депортировать на родину, где нет таких зарплат», — отметил автор.

Он также развеял миф о тотальной трезвости обитателей города. По словам рассказчика, его одноклассники нередко устраивают шумные вечеринки, на которых бывает алкоголь, правда, все они — британцы. Двое из них еще и употребляют время от времени марихуану, хотя это крайне рискованно с точки зрения проблем с законом. При этом местные жители из числа его знакомых действительно не любят спиртные напитки.

Ранее сообщалось, что в Дубае женщина купила самый дорогой коктейль в мире и выпила его. Она потратила на это 37,5 тысячи евро.