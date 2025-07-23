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13:46, 23 июля 2025Ценности

Финансовая стабильность стала важнее внешности при выборе партнера

NYP: Финансовая стабильность стала важнее внешности при выборе партнера
Екатерина Ештокина

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Финансовая стабильность стала важнее внешности при выборе партнера для зумеров и миллениалов. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Сайт знакомств класса люкс Seeking провел опрос среди 2000 американцев поколения Z и Y. Так, 25 процентов респондентов признались, что при выборе партнера у них в приоритете доброта человека. В то же время еще 25 процентов заявили, что для них важнее эмоциональная зрелость.

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Кроме того, 34 процента участников опроса на первое место поставили определенные черты характера, которые, по их мнению, превыше удовлетворения в сексуальной жизни. При этом, по данным издания, каждый пятый человек, который ищет спутника для романтических отношений, считает, что способность закрывать свои потребности важнее внешнего вида.

Это может показаться сложным, но что на самом деле сложнее — быть честным изначально или осознать позже, что вы были глубоко связаны с человеком, с которым у вас были серьезные идеологические разногласия? Радикальная честность — краеугольный камень того, к чему стремятся наши участники, и это то, что каждый должен применять в своих отношениях

Дэна Розуоллсоисполнительный директор сайта знакомств класса люкс Seeking

Ранее в июле была раскрыта причина отказа девушек от макияжа на первых свиданиях. Отмечалось, что зумеры и миллениалы перестали краситься на встречи с потенциальными партнерами, чтобы отсеять тех, кто оценивает их лишь по внешности.

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