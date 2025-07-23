Шведский репортер произнес одну фразу в присутствии КГБ на Олимпиаде-80 и исчез. Чего боялись спецслужбы СССР?

Журналист Дубицкий: Шведский репортер исчез после одной фразы на Олимпиаде-80

Сотрудники КГБ во время Олимпиады 1980 года уделяли повышенное внимание иностранным гражданам и журналистам, которых подозревали в подготовке провокаций. Как рассказал «Ленте.ру» белорусский спортивный журналист Михаил Дубицкий, он стал свидетелем того, как один из шведских репортеров, заявивший о намерении писать о жизни советских людей, вскоре бесследно исчез из минского олимпийского пресс-центра и больше не появлялся.

Дубицкий 45 лет назад освещал матчи олимпийского футбольного турнира, проходившие в столице Белорусской ССР.

Я работал в пресс-центре, который курировали три человека из КГБ: один стоял у входа, другой работал с переводчицами, третий занимался общим надзором. Мне запомнился журналист из Швеции, который сразу сказал: я о спорте писать не буду, меня интересует жизнь советских людей. Он сразу куда-то пропал Михаил Дубицкий белорусский журналист

В итоге одним из немногих инцидентов, которые пропустили сотрудники КГБ, стала раздача молодым немцем маек с завуалированной нацистской символикой.

Как рассказали «Ленте.ру» очевидцы работы советских силовиков и спецслужб, на каждом секторе стадионов в Москве находилось по четыре сотрудника КГБ в одинаковых серо-голубых костюмах. При этом охранявшие Олимпиаду сотрудники не были вооружены, утверждал один из руководителей КГБ СССР Филипп Бобков. По его словам, пистолеты выдали лишь 16 сотрудникам. Генерал заявлял, что его ведомству было важно не создавать впечатления, что «охраняемые люди находятся под колпаком».

Туристы из Швеции на ВДНХ в павильоне «Космос» во время XXII летних Олимпийских игр в Москве Фото: Александр Лыскин / РИА Новости

Как Москву зачищали перед Олимпиадой от проституток и диссидентов

В преддверии Олимпиады органы безопасности провели чистку Москвы и других городов от «нежелательных» элементов — судимых, бездомных, алкоголиков и проституток.

«Дружинники с нашего предприятия, расположенного у трех вокзалов, частенько наведывались в сопровождении участкового в места скопления этих товарищей, приводили их в отделение и составляли протоколы, — рассказал "Ленте.ру" бывший член оперативного комсомольского отряда Вадим. — Дальше следовала высылка за 101-й километр. Это условная дистанция, попасть бродяги могли хоть во Владимирскую, хоть в Калужскую область. Что было с ними дальше, не знаю».

Заодно власти решили на время избавиться от диссидентов. Так, политик Валерия Новодворская, уже побывавшая на принудительном лечении, провела все лето на своей даче в Кратово, так как ей пригрозили арестом в случае появления в Москве.

Кроме того, московская милиция провела несколько операций против организованной преступности.

Первая Олимпиада в стране соцблока проходила в Москве, а также Ленинграде, Киеве, Минске и Таллине с 19 июля по 3 августа 1980 года. Из-за ввода советских войск в Афганистан ее бойкотировали США и ряд стран Западной Европы. Сборные других западных стран выступали под олимпийским флагом.