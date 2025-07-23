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10:35, 23 июля 2025Наука и техника

ИИ выявил скрытые землетрясения в Йеллоустоне

Ученые выявили скрытые землетрясения в Йеллоустонской кальдере при помощи ИИ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: George Rose / Getty Images

Ученые из Промышленного университета Сантандера в Колумбии и Геологической службы США выявили более 86 тысяч скрытых землетрясений в Йеллоустонской кальдере при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает SciTechDaily.

Исследователи изучили данные за 15 лет и выяснили, что за этот период в Йеллоустоне произошло в десять раз больше сейсмических событий, чем было зарегистрировано.

По данным ИИ, в 2008-2022 годах в Йеллоустонской кальдере, которая считается одним из самых сейсмически активных вулканических очагов на планете, произошло 86 276 землетрясений. В частности, в этом регионе могли возникать рои землетрясений — группы небольших подземных толчков, которые связаны между собой.

Целью исследования стала разработка более точных методов прогноза подземных толчков. Ученые хотят лучше понять характер землетрясений благодаря изучению Йеллоустона.

В июне издание Nature Geoscience писало, что ученые из Университета Саутгемптона зафиксировали необычные пульсации мантии под регионом Афар в Восточной Африке.

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