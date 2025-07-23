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14:34, 23 июля 2025Силовые структуры

Известный российский рэпер исчез из базы розыска МВД

Карточка рэпера Face исчезла из базы розыска МВД России
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Карточка рэпера Ивана Дремина, известного под псевдонимом Face (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) исчезла из базы розыска МВД России. Об этом сообщает РИА Новости.

Информация о том, что артиста разыскивают правоохранители, появилась 18 июля.

Ранее сообщалось, что уроженец Башкортостана 1997 года рождения разыскивается по уголовной статье, однако, по какой именно, не уточнялось. Кроме того, в базе ведомства была указана особая примета — наличие у рэпера татуировок-надписей под глазами и справа на лбу.

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