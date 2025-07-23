Известный российский рэпер исчез из базы розыска МВД

Карточка рэпера Face исчезла из базы розыска МВД России

Карточка рэпера Ивана Дремина, известного под псевдонимом Face (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) исчезла из базы розыска МВД России. Об этом сообщает РИА Новости.

Информация о том, что артиста разыскивают правоохранители, появилась 18 июля.

Ранее сообщалось, что уроженец Башкортостана 1997 года рождения разыскивается по уголовной статье, однако, по какой именно, не уточнялось. Кроме того, в базе ведомства была указана особая примета — наличие у рэпера татуировок-надписей под глазами и справа на лбу.