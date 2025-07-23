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11:29, 23 июля 2025Мир

Китай отреагировал на решение США выйти из ЮНЕСКО

МИД КНР заявил, что решение США выйти из ЮНЕСКО безответственно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Го Цзякунь

Го Цзякунь. Фото: Florence Lo / Reuters

Решение США выйти из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) безответственно. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, его цитирует РИА Новости.

«Это не поведение ответственной крупной державы», — сказал китайский дипломат, напомнив, что Соединенные Штаты уже третий раз выходят из ЮНЕСКО.

Ранее Израиль приветствовал выход США из ЮНЕСКО. Как отметил министр иностранных дел страны Гидеон Саар, решение американского руководства стало «необходимым шагом», призванным «содействовать справедливости и праву Израиля на достойное отношение в системе ООН».

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