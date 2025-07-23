Китай отреагировал на решение США выйти из ЮНЕСКО

МИД КНР заявил, что решение США выйти из ЮНЕСКО безответственно

Решение США выйти из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) безответственно. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, его цитирует РИА Новости.

«Это не поведение ответственной крупной державы», — сказал китайский дипломат, напомнив, что Соединенные Штаты уже третий раз выходят из ЮНЕСКО.

Ранее Израиль приветствовал выход США из ЮНЕСКО. Как отметил министр иностранных дел страны Гидеон Саар, решение американского руководства стало «необходимым шагом», призванным «содействовать справедливости и праву Израиля на достойное отношение в системе ООН».