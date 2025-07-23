Киты-убийцы научились топить лодки из-за мести

Telegraph: Киты атакуют лодки у берегов Испании и Франции из мести браконьерам

Стая косаток начала топить малые суда у берегов Европы, желая таким образом отомстить за раненую самку. Об этом сообщает издание Telegraph.

Уточняется, что в понедельник, 21 июля, двое моряков были спасены испанской береговой охраной после атаки их судна у испанского берега Бискайского залива.

Как предполагают ученые, такому агрессивному поведению своих сородичей научила самка косатки по имени Белая Глэдис научила этих высших хищников нападать на суда после инцидента, который травмировал ее. Она была ранена в результате столкновения с лодкой или могла попасть в ловушку браконьеров, считают исследователи.

Первые такие случаи нападения начали происходить в 2020 году. При этом в период с мая по сентябрь было зафиксировано 29 нападений, всего за пять лет было потоплено шесть судов, передает издание. Опасения ученых вызваны тем, что география нападения неуклонно расширяется. Еще в 2020 году косатки действовали только в Гибралтаре, а теперь они атаковывают суда у берегов Франции и Испании. Прогноз неутешительный: так морские хищники скоро могут добраться до берегов Британии.

Ранее сообщалось, что нападениям китов-убийц на яхты нашли неожиданное объяснение. Помимо основной версии ученые выдвинули другую гипотезу, согласно которой косатки воспринимают нападения на судна как способ развить нужные навыки.

