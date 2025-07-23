ТАСС: Командующий беспилотными силами ВСУ Бровди угрожал странам НАТО

Командующий Силами беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди начал угрожать государствам НАТО, что четыре расчета дронщиков превратят базу Североатлантического альянса в «Перл Харбор». Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, Бровди, более известный под позывным Мадьяр, на выставке Landeuro 2025 в Висбадене в Германии заявил, что «не доходя до базы НАТО 10 километров 4 расчета украинских пилотов за 15 минут превратили бы это место в Перл-Харбор».

«За пафосными словами Мадьяра кроется и определенный посыл западным странам: уже на протяжении нескольких лет украинские националисты угрожают европейским странам, что в случае капитуляции Киева они отправятся в страны ЕС "искать виноватых"», — заявил представитель силовых структур РФ.

3 июня стало известно о назначении Роберта Бровди командующим Силами беспилотных систем. До этого он занимал должность командира 414-й отдельной бригады ВСУ.