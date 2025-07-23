Культовый российский рокер высказался об Оззи Осборне

Певец Валерий Скородед назвал смерть Оззи Осборна весомой утратой для мира рока

Российский рокер и лидер группы «Монгол Шуудан» Валерий Скородед выразил соболезнования в связи с уходом культового музыканта Оззи Осборна. Его слова передает Пятый канал.

«Для меня это весомая утрата. Я из того мира, когда царил тяжелый рок и Black Sabbath. Прискорбно, конечно. Оззи Осборн — серьезная величина в мире тяжелой музыки, мы все вместе скорбим», — рассказал артист.

Звезда группы «Альянс» и исполнитель хита «На заре» Игорь Журавлев отметил необыкновенный голос Осборна.

«Голос его был уникальный, металл в голосе был незабываем. Биография Осборна тоже была уникальна. Конечно, жаль, что он ушел. Светлая ему память», — сообщил певец.

Ранее стало известно, что британский рок-музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath Оззи Осборн ушел в возрасте 76 лет. Две недели назад он дал прощальный концерт.