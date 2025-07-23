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14:37, 23 июля 2025Мир

Лавров переговорил с афганским коллегой

Лавров провел телефонные переговоры с и. о. главы МИД Афганистана Моттаки
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности (и. о.) главы МИД Афганистана Амиром Ханом Моттаки. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Стороны акцентировали взаимную заинтересованность в наращивании сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической и гуманитарной областях, в сфере укрепления региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом и наркобизнесом», — сказано в сообщении.

При этом подчеркивается, что в МИД напомнили о давних традициях дружбы и добрососедства между народами двух стран.

Ранее министр информации и культуры Исламского эмирата Афганистан (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве Афганистана) Хайрулла Хайрхва заявил, что все условия для официального международного признания страны выполнены.

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