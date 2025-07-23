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18:14, 23 июля 2025Россия

Пепелище у оскверненной могилы героя СВО в российском городе сняли на видео

В Канске осквернили могилу героя СВО Кузнецова
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В Канске Красноярского края неизвестные разгромили могилу героя специальной военной операции (СВО) Дмитрия Кузнецова. Об этом пишет ИА «Регнум».

Агентство опубликовало видео, снятое на месте происшествия. На кадрах видно само захоронение и пепелище на месте сожженной вандалами беседки — в ней регулярно собирались родители не вернувшихся с СВО военнослужащих, чтобы поддержать друг друга и поделиться переживаниями.

Как рассказала координатор филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Красноярском крае Яна Заикина, родители Кузнецова в момент инцидента были в отъезде, оскверненную могилу обнаружили местные жители. «У них не было связи, да и, если честно, мы не знали, как им такие новости сообщить. Камни, к счастью, не пострадали, а вот общую беседку, которая стояла рядом с захоронением, сожгли дотла», — рассказала россиянка, добавив, что ее сын похоронен рядом.

По данным ИА «Регнум», региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. В свою очередь герой России Олег Ликонцев пообещал денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей за информацию о вандалах.

Местные жители также пожаловались, что могилы на местном кладбище уже неоднократно разрушали, однако раньше страдали только гражданские захоронения. «Мы просили руководство города, чтобы обратили на это внимание, дороги, ведущие к кладбищу, привели в порядок. Но на нас никто не обращает внимания», — заявила Заикина.

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