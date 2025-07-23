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12:46, 23 июля 2025Из жизни

Москвичам подадут «Суп из семи Лабуб»

В меню московского ресторана появился «Суп из семи Лабуб»
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @madame.roche.rest

Посетителям московского ресторана Madame Roche подадут окрошку со съедобными Лабубу. Фотография нового блюда появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) заведения.

В меню Madame Roche появился «Суп из семи Лабуб». Шесть из них сделаны из окрошки на кефире с зеленью, а седьмая — из копченой сметаны.

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«Это не просто суп. Это постирония с хрустом огурца, гастрономическая сцена, где привычное звучит как новый жанр», — рассказали в ресторане.

Ранее сообщалось, что сеть заведений быстрого питания «Вкусно — и точка» начала продавать бургер Hello Kitty. Он отличается булкой и сырным соусом розового цвета.

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