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12:50, 23 июля 2025Экономика

В России собрались дополнительно мотивировать глав госкомпаний

Минфин РФ предложил дополнить программы мотивации топ-менеджеров госкомпаний
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Министерство финансов России подготовило проект постановления о внедрении новых программ мотивации топ-менеджмента компаний с государственным участием, акции которых либо допущены, либо запланированы к публичному размещению на биржевых площадках. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

По мнению ведомства, поощрения руководству следует предоставлять в виде акций компании или финансовых инструментов, доходность которых зависит от изменения стоимости бумаги. Эта система поспособствует работе управляющих над улучшением финансово-экономических результатов компании, ростом капитализации и выходом на биржу.

В настоящее время система мотивации включает выплаты в зависимости от достижения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКЭП).

Директор департамента регулирования имущественных отношений Минфина Андрей Воронцов подчеркнул, что в целом долгосрочная мотивация топ-менеджеров является мировой и российской практикой, она обеспечивает эффективную работу руководителей и «коррелирует с интересами акционеров и будущих инвесторов». Предполагается, что поощрения поспособствуют достижению национальной цели по развитию российского фондового рынка.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что капитализация фондового рынка России к концу 2030 года должна вырасти примерно в два раза, до двух третей ВВП.

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