Мужчина накормил корову говядиной и поплатился за это

В Китае корова напала на мужчину, накормившего ее вяленой говядиной

В городе Синьчжоу, Китай, коровы попытались затоптать туриста и попали на видео. Об этом сообщает Viral Press.

Мужчина пришел на пастбище в составе организованной группы. Неожиданно одна из коров бросилась на него. Когда он упал, его стали бить копытами сразу несколько коров. По словам очевидцев, перед нападением мужчина накормил одну из коров вяленой говядиной и несколько раз ударил ее по спине.

Пострадавший отделался сломанными ребрами и ушибами. Местные власти отметили, что в своих травмах мужчина виноват сам: он поплатился за неподобающее поведение.

Ранее сообщалось, что в США корова атаковала двух мужчин. Местные власти в пресс-релизе назвали ее «несчастной».