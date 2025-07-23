Мужчина спас жизнь жене благодаря поцелую

Metropoles: Британке Гилкрист муж спас жизнь во время родов благодаря поцелую

В Великобритании у 33-летней Керри-Луизы Гилкрист возникли серьезные осложнения во время родов. Она утверждает, что муж спас ей жизнь с помощью поцелуя, пишет издание Metropoles.

Во время родов у британки возникла сильная боль, которой не было при появлении на свет первого ребенка, поэтому врачам пришлось использовать эпидуральную анестезию. В какой-то момент муж решил поддержать жену и поцеловал ее. После этого он понял, что с ней что-то не так.

Мужчина заметил, что у жены холодная кожа, синие губы и ладони, о чем сказал медикам. Последние обнаружили у Гилкрист сепсис, после чего ввели ей внутривенно антибиотики, которые в конечном итоге не помогли. Ребенка извлекли с помощью вакуума и эпизиотомии — разреза промежности, но отхождения плаценты не произошло, в связи с чем женщину доставили в операционную, где она провела несколько часов. Ее состояние удалось стабилизировать.

Ранее британка Лора Доусон списала вздутие живота на менопаузу. Однако в конечном итоге врачи обнаружили у нее рак кишечника.