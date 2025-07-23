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16:42, 23 июля 2025Мир

На Западе назвали сторонников Зеленского полными идиотами

Профессор Малинен: Только идиоты поддержат Зеленского после закона о НАБУ и САП
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Только «полные идиоты» поддержат президента Украины Владимира Зеленского после подписания им закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

«После этого нужно быть полным идиотом или полностью коррумпированным человеком, чтобы поддерживать режим Владимира Зеленского», — отметил Малинен.

Профессор подчеркнул, что власти России, в отличие от Украины, не выпрашивают деньги у стран Запада и не жертвуют гражданами ради собственного обогащения.

22 июля украинский лидер подписал закон, направленный против НАБУ и САП.

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