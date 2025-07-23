Переговоры России и Украины начались

Начались переговоры России и Украины в Стамбуле

Третий раунд прямых двусторонних переговоров российской и украинской делегаций начался в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

Россию на встрече представляет помощник президента Владимир Мединский, а Украину секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Переговоры пройдут во дворце Чираган.

«Главы делегаций России и Украины проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган. Встреча проходит тет-а-тет», — отмечает агентство.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что состав российской делегации с момента первого раунда переговоров не изменился. Ее по-прежнему возглавляет помощник главы государства Владимир Мединский.