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19:52, 23 июля 2025Мир

Переговоры России и Украины начались

Начались переговоры России и Украины в Стамбуле
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Третий раунд прямых двусторонних переговоров российской и украинской делегаций начался в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

Россию на встрече представляет помощник президента Владимир Мединский, а Украину секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Переговоры пройдут во дворце Чираган.

«Главы делегаций России и Украины проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган. Встреча проходит тет-а-тет», — отмечает агентство.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что состав российской делегации с момента первого раунда переговоров не изменился. Ее по-прежнему возглавляет помощник главы государства Владимир Мединский.

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