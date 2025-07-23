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05:43, 23 июля 2025Интернет и СМИ

Ядерное агентство США подверглось хакерской атаке

Bloomberg: Национальное управление ядерной безопасности США атаковали хакеры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Steve Marcus / Reuters

Национальное управление ядерной безопасности при Министерстве энергетики США подверглось хакерской атаке. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Отмечается, атака произошла на программное обеспечение Microsoft SharePoint. Как подчеркнул собеседник издания, в результате инцидента не была раскрыта никакая важная или секретная информация.

Ранее США предъявили обвинения семи гражданам Китая, связанным с хакерской группировкой APT31, за киберпреступления. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США. По данным ведомства, хакеры представляли угрозу для американских политиков и чиновников, а также для руководителей избирательных кампаний.

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