В США предъявили обвинения семи гражданам Китая за киберпреступления

США предъявили обвинения семи гражданам Китая, связанным с группировкой APT31

США предъявили обвинения семи гражданам Китая, связанным с хакерской группировкой APT31, за киберпреступления. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

По данным ведомства, хакеры представляли угрозу для американских политиков и чиновников, а также для руководителей избирательных кампаний. Кроме того, под угрозой оказались оборонный и государственный секторы США. Отмечается, что APT31 может быть связана непосредственно с правительством Китая. В Великобритании подозревают, что APT31 действует от имени Министерства государственной безопасности Китая.

Помимо этого, США вводят санкции против компании Wuhan XRZ и двух фигурантов — Чжао Гуанцзуна и Ни Гаобиня. За информацию о хакерах объявлена награда в размере до 10 миллионов долларов. Против этих же самых хакеров ввела санкции и Великобритания.

Ранее 25 марта телеканал CNN со ссылкой на три источника уже сообщал, что администрация президента США Джо Байдена готовится публично обвинить нескольких китайских хакеров в проведении масштабных взломов и шпионаже против американских компаний от имени гражданской разведывательной службы КНР.