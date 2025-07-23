Назван срок для следившего за поставками устройств связи российским военным

Экс-главу военного представительства Болгарева осудили на 8,5 года за взятки

Суд приговорил к 8,5 года лишения свободы бывшего начальника военного представительства Сергея Болгарева за получение взяток при исполнении гособоронзаказа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Болгарев признан виновным по части 6 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд также взыскал с осужденного 14 миллионов рублей.

С 2017 по 2023 год обвиняемый следил за реализацией контрактов с пятигорским заводом «Импульс» на поставку устройств связи российским войскам общей стоимостью 500 миллионов рублей. Болгарев отвечал за качество и техническую приемку поставляемой продукции, однако за взятки от гендиректора предприятия он формально исполнял свои обязанности, считают следователи. Они подсчитали, что незаконное вознаграждение за шесть лет составило 14 миллионов рублей.