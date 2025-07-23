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08:32, 23 июля 2025Забота о себе

Названа самая неверная категория людей

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Peter Dazeley / Getty Images

Психолог Лара Феррейро заявила, что самой неверной категорией являются богатые люди. Об этом она рассказала изданию El Español.

«Самые неверные люди — те, у кого много власти и денег. Чем выше у человека доход, чем больше у него возможностей, тем сильнее чувство безнаказанности, которое приходит вместе с деньгами», — пояснила Феррейро.

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По ее словам, раньше именно мужчины были более склонны к неверности, но в настоящее время женщины их почти догнали по этому показателю. Последние чаще всего идут на такой шаг, поскольку их не устраивает половая жизнь со своими партнерами. Психолог также отметила, что в 60 процентах случаев люди изменяют своим избранникам с коллегами по работе.

Ранее психиатр Татьяна Зеленкова-Захарчук заявила, что не стоит подавлять злость. В противном случае, по ее словам, повысится риск развития различных заболеваний.

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