Названы неожиданные плюсы глобального потепления для России

Синоптик Шувалов: Глобальное потепление приведет к уменьшению трат на отопление

Глобальное потепление, вопреки распространенному мнению о его однозначно негативном влиянии, влечет и позитивные последствия для России. Неожиданные плюсы этого процесса назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН.

По словам синоптика, изменение климата приведет к улучшению продуктивности сельского хозяйства в средней полосе, а также к тому, что потребителям понадобится меньше платить за отопление благодаря росту температуры. Между тем в число негативных последствий глобального потепления входят таяние вечной мерзлоты, увеличение объема осадков на многих территориях, а также засуха в южных, наиболее зерносеющих регионах. Последняя проблема, пояснил Шувалов, вынудит выбирать для посева более засухоустойчивые культуры.

«В целом продолжительность зимнего периода будет сокращаться. Зима и так уменьшилась в Москве по сравнению с концом ХХ века недели на полторы. А, если и дальше дело так пойдет, то еще до полутора недель в ближайшие 30 лет уменьшится. То же касается увеличения летнего периода», — добавил специалист.

Ранее руководитель центра «Метео» предупредил жителей Центральной России об увеличении частоты и интенсивности тропических ливней в летнее время.