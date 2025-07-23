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19:48, 23 июля 2025Ценности

Новый имидж отрастившего усы Брэдли Купера смутил пользователей сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: The Hollywood JR / BACKGRID / Legion-Media

Новый имидж американского актера и режиссера Брэдли Купера смутил пользователей сети. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

50-летнего артиста запечатлели во время похода на обед с коллегой и приятельницей Дженнифер Гарнер. Он предстал перед камерой в белой толстовке и черных шортах до колена. Также артист надел солнцезащитные очки с черными линзами и продемонстрировал небрежную укладку и отросшие усы.

Читатели издания оценили кадры в комментариях. «Он сделал химическую завивку? Кризис среднего возраста», «Господи, что случилось с Брэдли Купером!», «Я и забыла, каким он раньше был красавцем. Надеюсь, эти новые усы — только для фильма», — заявили юзеры.

Ранее в июле британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм подняла на смех новый имидж мужа, футболиста Дэвида Бекхэма.

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