Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:15, 23 июля 2025Ценности

Новый муж Ксении Бородиной раскрыл свой рост

Муж Ксении Бородиной Сердюков заявил, что его рост составляет 172 сантиметра
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Новый муж телеведущей Ксении Бородиной блогер Николай Сердюков раскрыл свой рост. Соответствующая публикация появилась в сторис его Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Мужчина ответил на вопросы своих подписчиков. В том числе он заявил, что его рост составляет 172 сантиметра, а возраст — 37 лет.

Также возлюбленный знаменитости показал архивное фото без бороды и с короткой стрижкой и подтвердил, что ранее был «клерком» в одном из российских банков.

В июне Бородина высказалась о благосостоянии Сердюкова, который в сети прослыл альфонсом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Гоните его с поста!» Зеленский подписал противоречивый закон и вызвал протесты на Украине. Почему это может разгневать Трампа?

    Пушилин рассказал о звонках украинских делегатов на Запад во время переговоров в Минске

    Диабетикам назвали способ безопасно наслаждаться ягодами и фруктами

    Гонорары уехавшей из России Земфиры сократились в два раза

    Биржевая стоимость бензина Аи-92 достигла 66,6 тысячи рублей

    Балет из арабской страны выступит на сцене Большого театра

    Место уволенной из-за скандального видео дочери об СВО чиновницы занял ветеран СВО

    Синоптик предупредил о росте частоты и интенсивности ливней в России

    Захарова назвала экс-посла США Терминатором после его слов о Лаврове

    Москвичам рассказали о погоде в начале августа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости