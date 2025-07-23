Новый муж Ксении Бородиной раскрыл свой рост

Муж Ксении Бородиной Сердюков заявил, что его рост составляет 172 сантиметра

Новый муж телеведущей Ксении Бородиной блогер Николай Сердюков раскрыл свой рост. Соответствующая публикация появилась в сторис его Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Мужчина ответил на вопросы своих подписчиков. В том числе он заявил, что его рост составляет 172 сантиметра, а возраст — 37 лет.

Также возлюбленный знаменитости показал архивное фото без бороды и с короткой стрижкой и подтвердил, что ранее был «клерком» в одном из российских банков.

В июне Бородина высказалась о благосостоянии Сердюкова, который в сети прослыл альфонсом.