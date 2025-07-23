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19:37, 23 июля 2025Моя страна

Павел Воля признался в любви к Башкирии и назвал ее второй родиной

Павел Воля признался в любви к Башкирии и назвал манты любимым блюдом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Покалякин / Коммерсантъ

Популярный комик, телеведущий Павел Воля признался в любви к Башкирии в шоу «Вопрос ребром». Артист рассказал о своих поездках в республику и семейных ритуалах, связанных с местной культурой. Об этом сообщает «Федерал Пресс».

По словам шоумена, он регулярно навещает Альшеевский район вместе с женой Ляйсан Утяшевой и детьми — именно там живет бабушка Ляйсан. Он добавил, что ездить в Башкирию они любят всей семьей, а дети называют себя «башкирами из Пензы».

Комик также отметил, что его сын Роберт недавно начал учить башкирский язык, а на Новый год вся семья лепит манты.

Отвечая на вопрос о любимых блюдах, Воля уверенно назвал именно их. Отдельно он упомянул чай с молоком и башкирский бальзам на травах «Агидель», которым лечится вместе с женой при первых симптомах простуды.

Ранее популярный турецкий блогер Юсуфджан Каракоч снял серию ярких видео о Пермском крае и вызвал бурную реакцию в соцсетях. Его ролики о красотах Урала за считаные дни собрали сотни тысяч просмотров.

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