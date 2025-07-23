Песков предрек сложный разговор в третьем раунде переговоров с Украиной

Разговор с представителями Украины на третьем раунде переговоров будет очень сложным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Естественно, никто такой легкой дороги не ожидает. Естественно, это будет очень сложный разговор», — заявил Песков.
По его словам, сложность разговора заключается в том числе в диаметрально противоположных меморандумах России и Украины по урегулированию конфликта.
Ранее Песков заявил, что состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле не изменился, ее по-прежнему возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.