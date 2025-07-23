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12:55, 23 июля 2025Бывший СССР

Песков предрек сложный разговор в третьем раунде переговоров с Украиной

Песков: Третий раунд переговоров с Украиной будет очень сложным
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Sergei Bobylev / Pool via Reuters

Разговор с представителями Украины на третьем раунде переговоров будет очень сложным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Естественно, никто такой легкой дороги не ожидает. Естественно, это будет очень сложный разговор», — заявил Песков.

По его словам, сложность разговора заключается в том числе в диаметрально противоположных меморандумах России и Украины по урегулированию конфликта.

Ранее Песков заявил, что состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле не изменился, ее по-прежнему возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

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