Песков предрек сложный разговор в третьем раунде переговоров с Украиной

Песков: Третий раунд переговоров с Украиной будет очень сложным

Разговор с представителями Украины на третьем раунде переговоров будет очень сложным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Естественно, никто такой легкой дороги не ожидает. Естественно, это будет очень сложный разговор», — заявил Песков.

По его словам, сложность разговора заключается в том числе в диаметрально противоположных меморандумах России и Украины по урегулированию конфликта.

Ранее Песков заявил, что состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле не изменился, ее по-прежнему возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.