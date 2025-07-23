Пленный Кальновский: Командиры ВСУ отправляли солдат на гибель для прохода войск

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляло бойцов на верную смерть, чтобы потом на позиции пришли «нормальные» войска. Об этом ТАСС рассказал офицер стрелкового батальона 143-й отдельной механизированной бригады Владимир Кальновский, сдавшийся в плен.

«Командование то отдавало приказы занимать позиции, то быстро уходить. Говорили нам, что будет подкрепление, а потом переставали выходить на связь. Они так хотели, чтобы мы держали собой позиции, а потом уже подошли бы нормальные войска», — объяснил он.

Кальновский добавил, что командование запугивало солдат ВСУ российским пленом и не разрешало сдаваться ни при каких условиях. Он уточнил, что командиры солгали — российскими военными созданы все условия для достойного содержания пленных.

Ранее украинские штурмовики, взятые в плен у Теткино, обвинили командование ВСУ в том, что «их бросают обманом, как мясо, не снабжают боеприпасами и фактически предают».