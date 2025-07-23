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05:19, 23 июля 2025Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о подлой стратегии командования

Пленный Кальновский: Командиры ВСУ отправляли солдат на гибель для прохода войск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляло бойцов на верную смерть, чтобы потом на позиции пришли «нормальные» войска. Об этом ТАСС рассказал офицер стрелкового батальона 143-й отдельной механизированной бригады Владимир Кальновский, сдавшийся в плен.

«Командование то отдавало приказы занимать позиции, то быстро уходить. Говорили нам, что будет подкрепление, а потом переставали выходить на связь. Они так хотели, чтобы мы держали собой позиции, а потом уже подошли бы нормальные войска», — объяснил он.

Кальновский добавил, что командование запугивало солдат ВСУ российским пленом и не разрешало сдаваться ни при каких условиях. Он уточнил, что командиры солгали — российскими военными созданы все условия для достойного содержания пленных.

Ранее украинские штурмовики, взятые в плен у Теткино, обвинили командование ВСУ в том, что «их бросают обманом, как мясо, не снабжают боеприпасами и фактически предают».

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