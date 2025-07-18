Пленные ВСУ обвинили командование в отношении к военным как к мясу

RusVesna: Пленные ВСУ обвинили командование в отношении к военным как к мясу

Бойцы Воздушно-космических сил (ВКС) России взяли в плен штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в бою у Теткино Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Отмечается, что российские военные допросили солдат ВСУ, сохранив им жизни. Пленные обвинили командование ВСУ в том, что «их бросают обманом, как мясо, не снабжают боеприпасами и фактически предают».

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины в харьковском приграничье попытались обхитрить российских военных, переодевшись в гражданскую одежду, однако спецназ «Анвар» выследил и уничтожил их.

Также ранее сообщалось, что во время боев за село Новохатское в Донецкой народной республике солдаты ВСУ пустились в бегство, надеясь на поддержку дронов.