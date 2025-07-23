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07:22, 23 июля 2025Бывший СССР

Пленный рассказал об обещанных командованием ВСУ «девочках» за успехи в Сумской области

ТАСС: Командование ВСУ обещало солдатам баню с девочками за успехи под Сумами
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Juan Moreno / Keystone Press Agency / Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) обещало своим военнослужащим «баню с девочками» за успехи в Сумской области. Об этом в интервью ТАСС рассказал украинский пленный Евгений Попельшкин.

«Нам говорили, что идете на позиции, возвращаетесь оттуда успешно, и мол будет совершенно другое отношение, девочки, баня. Показуха», — сообщил он.

По его словам, никто ничего похожего так и не увидел. Пленный также подчеркнул, что командиры обещали выплатить ему «подъемные» в размере 50 тысяч гривен.

Ранее пленный боец ВСУ Владимир Кальновский рассказал о подлой стратегии командования. По его словам, командиры отправляли бойцов на верную смерть, чтобы потом на позиции пришли «нормальные» войска.

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