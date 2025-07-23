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16:50, 23 июля 2025Силовые структуры

Пнувший москвичку за отказ познакомиться мужчина наказан

В Москве суд арестовал мужчину, пнувшего девушку в спину за отказ дать номер
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал мужчину, пнувшего девушку в спину за отказ познакомиться. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток.

Ранее потерпевшая рассказала, что, когда мужчина подошел к ней, она включила камеру. Незнакомец спросил номер телефона, но девушка вежливо отказала. После этого он начал требовать удалить ролик, а когда она отвернулась, пнул ее сзади в поясницу и начал убегать. Девушка побежала за обидчиком и докричалась до прохожих, чтобы его остановили. Она смогла снять лицо мужчины и отправилась в полицию писать заявление.

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